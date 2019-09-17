نمو واردات التبغ في كوريا الجنوبية

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

كشفت بيانات حكومية أن واردات كوريا الجنوبية من التبغ وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق العام الماضي على خلفية رواج السجائر الإلكترونية.



واستوردت كوريا الجنوبية منتجات تبغ بقيمة 589.3 مليون دولار أمريكي في عام 2018، ويمثل الرقم أعلى نسبة نمو للواردات المعنية على أساس سنوي منذ عام 1995، وفقا لهيئة الإحصاء الكورية.

وقالت وكالة يونهاب الكورية، الأحد: "يرجع السبب وراء الزيادة الكبيرة في واردات التبغ إلى المبيعات القوية للسجائر الإلكترونية والتي يتم تصنيعها بشكل أساسي خارج البلاد".

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وباعت كوريا الجنوبية ما يقارب 330 مليون علبة سجائر إلكترونية خلال العام الماضي، محققةً نموا استثنائيا منذ أول إطلاق لها في السوق المحلي في مايو/أيار 2017.

وعلى النقيض، تراجعت مبيعات السجائر المفلترة بمقدار 30 ألف علبة، لتصل إلى 3.1 مليار وحدة العام الماضي.

وأضافت هيئة الإحصاء الكورية أن صادرات البلاد من منتجات التبغ وصلت العام الماضي إلى 925.3 مليون وون، وهو أدنى مستوى لها منذ بدء جمع البيانات ذات الصلة في عام 1977.

وأوضح مسؤول حكومي أن انخفاض صادرات البلاد الإجمالية من منتجات التبغ يرجع السبب فيه إلى تحويل شركة "فيلب موريس كوريا" نشاطها الإنتاجي من السجائر المفلترة العادية إلى السجائر الإلكترونية العام الماضي.