لهذا السبب.. أكبر أم في العالم تدخل العناية المركزة

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
كتب
متابعات_الخليج 365
دخلت الهندية ييراماتي مانجاياما، أكبر أم في العالم، العناية المركزة بعد أسبوع من ولادة فتاتين بعمر الـ74 عاما.
وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، قال الدكتور ساناكايالا أومشانكار، مدير مستشفى الأهلية في كوثبيت، إن عملية الولادة تمت بسلاسة، والأم والرضع يتمتعون بصحة جيدة وليس لديهم أي مضاعفات على الإطلاق.
وأضاف: "نقلت الأم إلى وحدة العناية المركزة للخروج من التوتر الذي تعرضت له خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة أننا أمام رقم قياسي عالمي".
وبعد ساعات من ولادة الطفلتين عبّر والدهما سيتاراما راجاراو (78 عاما) عن سعادته الغامرة، قائلًا: "أنا أب فخور لابنتين صغيرتين، ونحن أسعد زوجين على وجه الأرض اليوم".
ولكن بعد فترة قصيرة انهار الأب رجاراو واقتيد إلى وحدة العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة، لتنضم له زوجته بعد فترة قصيرة.
وكانت الأم المسنة إراماتي مانغاياما، التي تزوجت من راجاراو عام 1962، أنجبت بواسطة عملية قيصرية توأمين من الإناث، وذلك بعد 57 عاما بلا أطفال.
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