شاهد.. خدمة جديدة تطلقها مطار دبى الدولى.. تعرف عليها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت مطارات دبى خدمة "تاكسى دى اكس بى" المجانية فى مبنى 3 بمطار دبى الدولى، بهدف تيسير رحلة العملاء داخل مبانى مطار دبى الدولى. Advertisements و وفقا لموقع "البيان" الإماراتى، يمكن للعملاء، طلبها من نقاط محددة فى منطقتى القادمين والمغادرين فى الكونكورس بى، أو بمجرد الإشارة لها عند رؤيتها.

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