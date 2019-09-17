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العراق يرفض الانضمام لأى قوة دولية تحمى ممرات الخليج حال مشاركة إسرائيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف اليوم الثلاثاء، رفض بلاده الانضمام لأى قوة دولية تحمى الممرات المائية فى الخليج العربى، إذا شاركت فيها إسرائيل.

وقال الصحاف ـ فى مقابلة خاصة مع قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ إنه بخصوص الأمن فى الخليج العربي، فإن العراق طرح رؤيته، التى تتضمن أن أمن الملاحة فى ممرات الخليج، مسؤولية الدول المطلة عليه.

وأضاف أن العراق يرفض الانضمام لأى قوة أمنية وعسكرية تقوم على توفير الحماية فى الخليج يكون من بينها الكيان الصهيونى، كما أن تشكيل قوة دولية للحماية فى هذه المنطقة سيضفى تعقيدا أكبر ولن يكون العراق طرفا مشاركا فيه".

 

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