شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد البحرين: المملكة تدعم كافة الجهود الدولية الساعية لتعزيز الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ولى عهد البحرين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إن المملكة ستظل داعما رئيسيا لكافة الجهود الدولية الساعية إلى تعزيز التنمية والاستقرار عبر مشاركاتها الفاعلة فى مختلف التحالفات الدولية والإقليمية التى من شأنها تعزيز الأمن والسلم الدوليين، مشيرا إلى الدور الاستراتيجى والحيوى الذى تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية فى حفظ أمن واستقرار المنطقة، منوها بالدور الذى تضطلع به المملكة من خلال العمل المشترك مع الدول الحليفة لتأمين الممرات الدولية للتجارة والطاقة وحرية الملاحة فى المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب له فى البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث بحث الجانبان مسار العلاقات البحرينية الأمريكية وسبل تطويرها على مختلف المستويات، ومناقشة مجمل المواضيع ذات الاهتمام المشترك وأهم القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

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وشدد ولى عهد البحرين على أهمية مواصلة تنمية العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية وفتح مزيدٍ من الآفاق فى مجالاتها المختلفة بما يحقق المصالح المشتركة، منوها إلى الاهتمام باستمرار هذا التعاون نحو آفاق جديدة تعزز هذه العلاقات على الأصعدة الاستراتيجية والاقتصادية والتجارية والدفاعية.

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكى عمق العلاقات المتينة بين البلدين فى المجالات المختلفة وبخاصة العسكرية والاقتصادية والتجارية منها، معربا عن التطلع المشترك نحو مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية.