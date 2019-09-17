اشتباكات عنيفة بين "السوري الحر" و "ي ب ك" بريف حلب

أعزاز/ عمر قوبران، أدهم كاكو/ الخليج 365
اندلعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة الثلاثاء، بين الجيش السوري الحر وعناصر من منظمة "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابية، إثر محاولة الأخيرة التسلل إلى منطقة أعزاز شمالي سوريا.
وأفادت مصادر محلية للأناضول، أن عناصر من منظمة "ي ب ك/بي كا كا" حاولت التسلل إلى بلدة كفر خاشر جنوبي مدينة أعزاز، في ساعات متأخرة من ليل الاثنين.
وأضافت أنه قوات الجيش السوري الحر تصدت للمحاولة ما أسفرت عن اندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة.
وتواصل قوات منظمة "ي ب ك/بي كا كا" السيطرة على منطقة تل رفعت بعد إخراجها من منطقة عفرين في عملية غصن الزيتون التي قامت بها تركيا بهدف تطهير مدينة عفرين السورية ومحيطها من التنظيمات الإرهابية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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