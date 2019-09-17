احتفل برج خليفة بدبي باليوم الوطني 89 للملكة بطريقة خاصة حيث قدّم هدية لزائريه السعوديين. وقالت شركة إعمار المالكة للبرج إن زواره من السعوديين بإمكانهم الاستمتاع بمشروب ساخن مجاناً في قمة البرج.

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كانت هذه تفاصيل خبر هدية مجانية للسعوديين الزائرين لبرج خليفة بدبي بمناسبة اليوم الوطني .. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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