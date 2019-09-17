دراسة جديدة تحذر الحوامل من تناول مسكنات "باراسيتامول"

Advertisements الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب متابعات_الخليج 365 حذّرت نتائج دراسة جديدة الحوامل من تناول مسكنات "باراسيتامول" لأنها تزيد خطر المشاكل السلوكية لدى الطفل في مرحلة لاحقة. وأظهرت الدراسة التي أجريت في جامعة بريستول البريطانية أن الأطفال الذين تناولت أمهاتهم هذه المسكنات وخاصة خلال منتصف الحمل يكونون أكثر عرضة للمشاكل السلوكية بين سن 6 و11 سنة.

Advertisements وكانت أبحاث سابقة قد وجدت صلة بين تناول مسكنات باراسيتامول، ومنها "بانادول" أثناء الحمل وبين الربو. وبحسب الدراسة الجديدة يشكو كثير من الأطفال الذين تناولت أمهاتهم باراسيتامول وقت الحمل من مشكلة فرط النشاط ونقص الانتباه والتركيز. Advertisements

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