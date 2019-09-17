شركة "Ramsmobile" تعلن عن طرازها الجديد للطرق الوعرة "RM-X2"

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

كشفت شركة "Ramsmobile" عن طرازها الجديد للطرق الوعرة "RM-X2"، الذي تشارك به ضمن فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للسيارات بدورته الحالية لعام 2019.



ونشر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية لطراز "RM-X2"، المصنف ضمن فئات السيارات "off-road" المخصصة لاقتحام الطرق الجبلية غير الممهدة.

وقال الموقع: إن الطراز يجمع في تصميمه الفريد بين تصميم كل من طراز "Warthog" وتصميم طراز Humvee الشهير التابع لشركة سيارات "هامر".

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ويتمتع الطراز بالعديد من المميزات، كصناعة هيكله الخارجي من خامة الكاربون فايبر، بالإضافة لتزويده بأجهزة استشعار للتنبيه للصخور المدببة والمرتفعة أكثر من اللازم التي قد تؤذي السيارة من الأسفل.

وتتضمن كابينة القيادة الرئيسية شاشتين لكل من السائق والمقعد الأمامي المجاور للسائق، وهما مزودتان بأنظمة دعم تقنية وأنظمة تشغيل "أبل كار بلاي" و"أندرويد أوتو".

ويعمل الطراز "RM-X2" بأكثر من محرك يمكن الاختيار فيما بينها عند الشراء، ومنها محرك "LT5 سوبر تشارج فئة V8 بسعة 6.2 لتر"، ومحرك آخر من طراز "Duramax فئة V8 بسعة 6.6 لتر".

بالإضافة لتوفر الطراز بمحرك كهربائي، وستصل قوة المحركات الثلاث بمختلف فئاتها المخصصة لطراز "RM-X2 لـ999 حصانا"، وسيمنح الطراز القدرة على التسارع من صفر وحتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 3.3 ثواني.