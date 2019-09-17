موتورولا تبدأ إنتاج أجهزة تلفزيون ذكية

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

بعد وقت قصير من إزاحة شركة OnePlus وان بلس الصينية النقاب عن أول أجهزة التلفزيون الذكية smart TV التي تدعم نظام تشغيل الأندرويد Android دخلت موتورولا Motorola اليوم جبهة مواجهة إنتاج أجهزة التلفزيون الذكية smart TV.



ووفقا لموقع engadget.com فإن تعاونا جمع بين موتورولا Motorola وموقع التجارة الإلكترونية الهندي فليب كارت FlipKart أثمر عن ظهور مجموعة من أجهزة التلفزيون الذكية smart TV بأحجام تتراوح ما بين 32 إلى 65 بوصة.

وسوف تمتاز أجهزة التلفزيون الذكية smart TV الداعمة لنظام تشغيل أندرويد 9.0 " Android 9.0 " المُقدمة من موتورولا Motorola باحتوائها على أنظمة الصور المختلفة المتطورة مثل Dolby Vision و HDR 10 بحسب فئة التلفزيون.

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وفيما يخص الأنظمة المختلفة لجودة الصورة والعرض فإن أجهزة التلفزيون الذكية smart TV التي سوف تبدأ مقاسات شاشاتها من 43 بوصة ستدعم تقنية k4 وستحتوي على معالج مالي 450 " Mali 450" مع 2.25 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي بالإضافة إلى 16 جيجابايت من التخزين.

أما بالنسبة لنقاء وجودة الصوت فإن أنظمة متطورة مثل دولبي أدويو Dolby Audio و DTS Tru Sound ستكون مسؤولة عن مد مكبرات الصوت المدمجة التي تتمتع بقوة 30 وات بالصوت النقي داخل أجهزة التلفزيون الذكية smart TV الخاصة بموتورولا Motorola.

وستبدأ أسعار أجهزة التلفزيون الذكية smart TV التابعة لموتورولا Motorola من 200 دولار بالنسبة لمقاسات 32 بوصة بينما ستصل أسعار شاشات 55 بوصة لنحو 650 دولارا، وسيمكن الحصول على شاشات 65 بوصة بسعر 910 دولارات.

ومن المُنتظر في المستقبل القريب أن تتوافر أجهزة التلفزيون الذكية smart TV داخل الأسواق العالمية بعد بداية طرحها للبيع داخل الهند على موقع التجارة الإلكترونية الهندي Flipkart في 29 سبتمبر/أيلول الجاري.