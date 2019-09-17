بوتين يقترح على السعودية بيعها صواريخ بعد تعرّضها لهجمات الحوثيين







اسماء السيد - أنقرة: اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين على السعودية بيعها منظومة صواريخ دفاعية بعد الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين في المملكة. وقال بوتين في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه التركي رجب طيب إردوغان والإيراني حسن روحاني في أنقرة "نحن مستعدون لمساعدة السعودية لتمكينها من حماية أراضيها". تابع "يمكنها القيام بذلك على غرار ما فعلت إيران بشرائها منظومة الصواريخ الروسية إس-300، وعلى غرار ما فعلت تركيا بشرائها منظومة الصواريخ الروسية إس-400". وقد سارع الحوثيون إلى تبني مسؤولية هذه الهجمات التي أصابت منشآت نفطية في شرق السعودية، في حين أن واشنطن وجّهت أصابع الاتهام إلى إيران. وحذر الكرملين من من التسرع في رد الفعل على الهجمات.

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