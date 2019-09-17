دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الإثنين، على المملكة العربية السعودية، شراء منظومة صواريخ دفاعية من موسكو، بعد الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين السبت الفائت.

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استهدافٌ للعالم بأسره.. هكذا رأى الشارع السعودي الهجمات التي استهدفت أرامكو أرامكو Euronews Arabia 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO بوتين يقترح على السعودية شراء منظومة دفاع جوي روسية بعد "هجمات أرامكو" Advertisements Euronews Arabia مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وقال بوتين في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه التركي، رجب طيب إردوغان، والإيراني، حسن روحاني، في أنقرة "نحن مستعدون لمساعدة السعودية لتمكينها من حماية أراضيها".

والتقى الزعماء الثلاثة في أنقرة التركية اليوم وناقشوا مواضيع عدّة أبرزها الحرب في سوريا.

وتابع "يمكنها القيام بذلك على غرار إيران عبر شرائها منظومة الصواريخ الروسية إس-300، وعلى غرار تركيا عبر شرائها منظومة الصواريخ الروسية إس-400".

ما هي منظومة الصواريخ الروسية "إس 400"؟

من Microsoft News

وبدا وزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، كما يظهر في الفيديو أعلاه، مبتسماً خلال استماعه للرئيس الروسي.

© متوفر بواسطة Euronews SA أسوشييتد برس

وزير الخارجية الإيرانية مستمعاً لكلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وسارع الحوثيون إلى تبني هذه الهجمات التي أصابت منشأتين نفطيتين في شرق السعودية، في حين وجّهت واشنطن أصابع الاتهام الى إيران.

وكان الكرملين حذر سابقاً من من التسرع في ردة الفعل على الهجمات.