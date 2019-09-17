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اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الإثنين، على المملكة العربية السعودية، شراء منظومة صواريخ دفاعية من موسكو، بعد الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين السبت الفائت.
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بوتين يقترح على السعودية شراء منظومة دفاع جوي روسية بعد "هجمات أرامكو"
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وقال بوتين في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه التركي، رجب طيب إردوغان، والإيراني، حسن روحاني، في أنقرة "نحن مستعدون لمساعدة السعودية لتمكينها من حماية أراضيها".
والتقى الزعماء الثلاثة في أنقرة التركية اليوم وناقشوا مواضيع عدّة أبرزها الحرب في سوريا.
وتابع "يمكنها القيام بذلك على غرار إيران عبر شرائها منظومة الصواريخ الروسية إس-300، وعلى غرار تركيا عبر شرائها منظومة الصواريخ الروسية إس-400".
ما هي منظومة الصواريخ الروسية "إس 400"؟
من Microsoft News
وبدا وزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، كما يظهر في الفيديو أعلاه، مبتسماً خلال استماعه للرئيس الروسي.
© متوفر بواسطة Euronews SA أسوشييتد برس
وزير الخارجية الإيرانية مستمعاً لكلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وسارع الحوثيون إلى تبني هذه الهجمات التي أصابت منشأتين نفطيتين في شرق السعودية، في حين وجّهت واشنطن أصابع الاتهام الى إيران.
وكان الكرملين حذر سابقاً من من التسرع في ردة الفعل على الهجمات.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.