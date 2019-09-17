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بوتين يقترح على السعودية شراء منظومة دفاع جوي روسية بعد "هجمات أرامكو"

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دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الإثنين، على المملكة العربية ، شراء منظومة صواريخ دفاعية من موسكو، بعد الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين السبت الفائت.

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بوتين يقترح على السعودية شراء منظومة دفاع جوي روسية بعد "هجمات أرامكو"

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Euronews Arabia

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وقال بوتين في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه التركي، رجب طيب إردوغان، والإيراني، حسن روحاني، في أنقرة "نحن مستعدون لمساعدة السعودية لتمكينها من حماية أراضيها".

والتقى الزعماء الثلاثة في أنقرة التركية اليوم وناقشوا مواضيع عدّة أبرزها الحرب في سوريا.

وتابع "يمكنها القيام بذلك على غرار إيران عبر شرائها منظومة الصواريخ الروسية إس-300، وعلى غرار تركيا عبر شرائها منظومة الصواريخ الروسية إس-400".

ما هي منظومة الصواريخ الروسية "إس 400"؟

من Microsoft News

MOSCOW, RUSSIA - MAY 07 : S-400 missile system and mobile short-range ballistic missile system mounted on trucks are on display during the rehearsal of the military parade ahead of the celebrations on May 9 to mark the 74th anniversary of the Soviet victory over Nazi Germany in World War II, at the Red Square on May 7, 2019 in Moscow, Russia. (Photo by Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images)

وبدا وزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، كما يظهر في الفيديو أعلاه، مبتسماً خلال استماعه للرئيس الروسي.

أسوشييتد برس © متوفر بواسطة Euronews SA أسوشييتد برس

وزير الخارجية الإيرانية مستمعاً لكلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين  

وسارع الحوثيون إلى تبني هذه الهجمات التي أصابت منشأتين نفطيتين في شرق السعودية، في حين وجّهت واشنطن أصابع الاتهام الى إيران.

وكان الكرملين حذر سابقاً من من التسرع في ردة الفعل على الهجمات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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