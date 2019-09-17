ترامب يلمح لضرب إيران عسكريًا بعد الهجوم على أرامكو: لسنا بحاجة لنفط الشرق الأوسط

دبي - بواسطة محمد فارس © AP Photo/Jose Luis Magana President Donald Trump speaks at the 2019 House Republican Conference Member Retreat Dinner in Baltimore, Thursday, Sept. 12, 2019. (AP Photo/Jose Luis Magana)

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى نفط وغاز الشرق الأوسط، وإنها تمثل الآن «أكبر منتج للطاقة في العالم».

يأتي ذلك بعد تعرّض منشأتين نفطيتين في السعودية، السبت الماضي، لهجمات تبنّاها الحوثيون، ما أثر على نسبة بلغت 5 بالمئة من إنتاج النفط العالمي لفترة معينة، ونتج عنه، فجر اليوم، أكبر ارتفاع في أسعار النفط منذ العام 1991. وارتفع سعر خام برنت للبرميل 12 دولاراً أميركياً صباح اليوم وبلغ 71.95 دولاراً، قبل أن يتراجع إلى 68 لاحقاً.

المالكي: الأسلحة المستخدمة بهجوم أرامكو إيرانية الصنع

من Sky News Arabia

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي مصر.. تراجع العائد على أدوات الدين واصل العائد على أدوات الدين الحكومي في مصر تراجعه، بعد قرار البنك المركزي، خفض أسعار الفائدة، حيث انخفض العائد على أذون الخزانة، دون مستوى 16%، للمرة الأولى منذ تحرير سعر صرف الجنيه. سكاي نيوز عربية

تعرف على أول دبابة في العالم في معلومة اليوم، نتطرق إلى أول دبابة استخدمت في الحرب. ففي مثل هذا اليوم أدخلت بريطانيا الدبابات إلى ساحة القتال لأول مرة في معركة في 15 سبتمبر 1916. كانت مارك-1 تزن نحو 28 طناً، وبطول عشرة أمتار. سكاي نيوز عربية

العالم يحتفل باليوم العالمي لحماية الأوزون تعد طبقة الأوزون درعا هشة من الغاز، تحمي الأرض من الجزء الضار من أشعة الشمس، مما يساعد في الحفاظ على الحياة في كوكب الأرض. سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ Advertisements SD LO المالكي: الأسلحة المستخدمة بهجوم أرامكو إيرانية الصنع سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وتشك الولايات المتحدة في أن تكون إيران وراء الهجوم على أكبر منشأة نفط عالمية تملكها شركة أرامكو، في منشأة بقيق، ولم يخفِ وزير الخارجية، مايك بومبيو، وغيره من المسؤولين، ذلك أبداً.

واستغل ترامب التغريدة لشكر نفسه بسبب «التقدم الذي حققته الولايات المتحدة في حقل الطاقة في السنوات الأخيرة»، مضيفاً أن واشنطن تملك ناقلات نفط محدودة جداً في الخليج.

ولكن على الرغم من تأكيده على استقلالية الولايات المتحدة فيما يتعلق بسوق الطاقة وإنتاج النفط، كرّر ترامب تأكيده على أن البيت الأبيض سيساعد حلفاءه في المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي قد نشر تغريدة سابقة قال فيها ما معناه أن الولايات المتحدة لديها سبب يدفعها إلى الاعتقاد أنها تعرف هوية منفذ الهجمات ضد المملكة العربية السعودية، ملمحاً إلى أن الجيش الأمريكي جاهز للرد العسكري بانتظار التحقق والتأكد من المعلومات.

في التغريدة لم يذكر ترامب إيران، ولكنه أضاف أنه ينتظر «سماع الأخبار من المملكة» وتقديراتها حول هوية منفذ الهجمات، قبل المضي قدماً واتخاذ أية قرارات.

وهذه هي المرة الأولى التي يلمح فيها ترامب إلى إمكانية اللجوء إلى عمل عسكري ضد طهران، التي نفت بالمناسبة مسوؤليتها عن الهجمات، فيما أكّد متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن الجيش جاهز للردّ وأن قواعد الأميركيين العسكرية في مرمى صواريخه.

وكانت الحكومة الأمريكية نشرت سابقاً ما قالت إنه صوراً اتخذت من الأقمار الصناعية، تظهر الدمار الذي تسبب به الهجوم على المنشأتين النفطيتين السعوديتين، بما فيها منشأة بقيق.