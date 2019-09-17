شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تدعو إلى وقف تصعيد التوتر والسعى إلى حل سياسى فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا نائب ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "وو هاى تاو" إلى وقف تصعيد التوتر فى اليمن والعودة إلى الدبلوماسية من أجل التوصل إلى حل سياسى.
وقال تاو - فى كلمة أمام اجتماع لمجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الثلاثاء، إن العديد من التطورات الحديثة المتعلقة بالوضع فى اليمن جلبت أبعادا جديدة ومعقدة للبحث عن حل سياسى، مؤكدا أن "الصين تدين الهجوم على منشآت تكرير النفط السعودية، وتعارض أية هجمات على المدنيين والمنشآت المدنية.
وأضاف تاو أنه ينبغى على جميع الأطراف الامتناع عن أى عمل من شأنه أن يؤدى إلى مزيد من تصعيد التوتر فى المنطقة، واللجوء إلى الوسائل السياسية مثل المفاوضات السلمية بهدف تحقيق السلام والاستقرار على الصعيد الإقليمي.
وأشار تاو إلى أن الصين تدعم الحفاظ على سيادة اليمن واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه، معربا عن أمل بلاده أن يتمكن اليمن من استعادة السلام والاستقرار وتحقيق التنمية فى أسرع وقت ممكن.
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