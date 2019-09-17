أسباب تدفعك لشراء "iPhone 11 Pro" وليس "Max"

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة أبل الجيل الجديد من هواتفها الذكية "آي فون 11"، المقرر طرحها في الأسواق، بدءاً من 20 سبتمبر (أيلول) الجاري.



وإذا كان المستخدم ينوي شراء نسخة "برو" فالأجدر أن يُفكر في "آي فون 11 برو" بدل النسخة الأكبر "11 برو ماكس"، لـ3 أسباب رئيسية، أوردها موقع "بيزنس إنسايدر"، الاثنين:

سعر أقل

يبدأ سعر هاتف "آي فون 11 برو" من 1099 دولاراً، في حين يبدأ سعر هاتف "آي فون 11 برو ماكس" من 1449 دولاراً.

ميزات مضمونة:

1- نظام التشغيل الجديد "آي أو إس 13"

2- شاشة "أولد" (سوبر ريتينا) بدرجة سطوع 800 شمعة

3- ثلاث كاميرات مدمج بها الوضع الليلي

4- تسجيل فيديو بدقة "4 كيه" بإطارات 24 و 30 و 60 إطاراً في الثانية

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5- مقاوم للماء حتى عمق 4 متر لمدة 30 دقيقة

6- رقاقة أبل الحيوية الجديدة "A13 bionic"

ثانيا: تحكم أكثر

حجم هاتف "آي فون 11 برو" المتوسط مناسب لحجم يد المرأة في المتوسط، بشاشة 5.67 بوصة وعرض 2.8 بوصة.

أما هاتف "آي فون 11 برو ماكس" بشاشة 6.2 بوصة وعرض 3 بوصات، وربما يصعب على اليد الأصغر التحكم فيه.

ثالثاً: أنحف وأخف

يزن هاتف "آي فون 11 برو ماكس" 225.9 غراماً تقريباً، أما هاتف "آي فون 11 برو" فيزن حوالي 187.9 غراماً، فهو أخف وأنحف من الإصدار الأكبر "ماكس".

النتيجة:

لا يوفر هاتف "آي فون 11 برو ماكس" أي ميزات غير موجودة في "آي فون 11 برو".