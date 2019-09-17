بالوثائق.. حملة في البرلمان العراقي لإخراج القوات الأمريكية

دبي - بواسطة محمد فارس © Ammar Awad شهد مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، حملة لجمع تواقيع النواب، بغية تشريع قانون يستهدف إخراج القوات الأمريكية المتواجدة على أراضي البلاد. وأفاد مراسلنا بأن النائب عن كتلة "صادقون" التابعة لحركة "عصائب أهل الحق"، حسن سالم، تكفل بجمع تواقيع 53 نائبا لإدراج فقرة إخراج القوات الأجنبية من العراق. وحصل مراسلنا على صورة لطلب يحمل توقيع النائب، قدمه إلى رئاسة مجلس النواب وموقعا من 53 نائبا، لإدراج فقرة إخراج القوات الأجنبية من العراق على جدول أعمال جلسة البرلمان القادمة. © RT المصدر: RT شاهد أيضا: نازحون عراقيون متهمون بصلات مع الجهاديين في مواجهة رفض مجتمعاتهم انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي الصحافيون عالقون بين الانقسام السياسي والمواجهات العسكرية في ليبيا بين الانقسام السياسي الحاد والمواجهات العسكرية والحروب الإعلامية، يبدو الصحافيون في ليبيا عالقين بين المعارك على الجبهات وانحياز الجهات التي يعملون لحسابها لهذا الطرف أو ذاك ما يعرضهم لخطر أعمال انتقامية. AFP

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