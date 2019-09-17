شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش: على المجتمع الدولى دعم السعودية بعد الهجمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على تويتر اليوم الثلاثاء إن الهجمات على السعودية تمثل تصعيدا خطيرا ودعا المجتمع الدولى إلى دعم المملكة.

وقال قرقاش "تبرير الهجوم الإرهابى والغير مسبوق على منشآت أرامكو من باب تطورات حرب اليمن مرفوض تماما، فالهجوم على السعودية تصعيد خطير فى حد ذاته، والموقع الصحيح لكل دولة عربية وكل دولة مسؤولة فى المجتمع الدولى يجب أن يكون مع السعودية ومع استقرار المنطقة وأمانها".