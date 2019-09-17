صحيفة الخليج الالكترونية تجرى مساء اليوم الثلاثاء الموافق 17-9-2019 العديد من المواجهات المثيرة في الدوريات العربية والعالمية ، حيث يلتقي الهلال السعودي بنظيره الاتحاد في دوري ابطال اسيا، فيما يواجه برسلونة الاسباني بروسيا دورتموند الالماني ، وليفربول مع نابولي وأياكس الهولندي مع ليل الفرنسي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وفيما يلي أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الثلاثاء 19-9-2019:

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