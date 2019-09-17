صحيفة الخليج الإلكترونية الأحساء – جاسم العبود: خسر نادي العدالة الكروي الأول مباراته الودية أمام هجر بنتيجة (٢/٠) والتي أقيمت على ملعب نادي هجر، ويأتي هذا اللقاء الودي لإختبار عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المبارايات الماضية، وعمد المدير الفني للفريق التونسي اسكندر القصري بإشراك أكثر من (١٥ لاعباً) على مدار شوطي المباراة، كما تأتي هذه المباراة استعداداً لمواجهة فريق أبها الدورية ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والتي ستقام على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العدالة يخسر وديه هجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.