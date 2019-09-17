Advertisements

المواصفات الكاملة لهاتف أوبو الجديد Reno Ace

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

تعتزم شركة أوبو Oppo طرح هاتفها الجديد Reno Ace في 10 أكتوبر المقبل، بعد أن قدمت ثلاثة هواتف ذكية من طراز Reno2 في أواخر شهر أغسطس الماضي، ولكن لم يكن أي منها ذا مواصفات حقيقية.



هاتف Oppo Reno Ace سيكون بإمكانيات شحن سريع تبلغ 65 واط، وهو ما يزيد بنسبة 30٪ عن جهاز SuperVOOC الحالي البالغ 50W، وهو ما يعد معيار جديد وهو شيء مذهل بنفس الدرجة مثل MegaVOOC على الرغم من أن SuperVOOC 2.0 البسيط سيؤدي المهمة.

Advertisements

ولم تظهر المواصفات الأخرى للهاتف بعد، لكن Brian Shen أزعج بالفعل بعض الميزات مثل بطارية 4000 مللي أمبير في الساعة وشاشة بمعدل تحديث قدره 90 هرتز.

ويتوقع أن يتضمن الهاتف شرائح سناب دراجون 855، مما يجعل من Ace ترقية على رينو 10x زوم ورينو 5G، وهما الجهازان الوحيدان في تشكيلة الفريق اللتان لديهما حاليًا بطاقة SD855 في الداخل.