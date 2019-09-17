Advertisements

صور مذهلة.. وحش الفضاء يقترب من الأرض

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

مرّ كويكب وُصف بـ"الوحش"، يكاد يكون بحجم أطول مبنى في العالم (برج خليفة في دبي)، قرب الأرض



وتحرك كويكب 2000 QW7، المعروف أيضا باسم 467317، بسرعة 14400 ميل ساعة تقريبا.

ولحسن الحظ، تجاوز نطاق الأرض على مسافة 3.3 مليون ميل. وعلى الرغم من تصنيف هذه المسافة بـ"القريبة" وفقا لوكالة "ناسا"، تمكّن علماء الفلك من التقاط صور مفصلة بشكل لا يصدق للكويكب أثناء العبور الأخير.

Advertisements

وقام موقع علم الفلك Slooh ببث الحدث مباشرة، باستخدام تلسكوب النظام الشمسي التابع لوكالة "ناسا" في جزر الكناري.

وقال بول كوكس، وهو عالم فلك يعمل مع Slooh: "قد لا يبدو ذلك مثيرا للإعجاب بالنسبة لك إذا لم تكن ملما بعلم الفلك، ولكن النقطة البيضاء فوق الوسط هي بحجم مركز One World Trade في نيويورك".

وأضاف السيد كوكس: "إذا كان جسم بهذا الحجم سيؤثر على الأرض، فإنه قد يمحو مدينة ويسبب دمارا إقليما. ومع ذلك، تماما مثل الديناصورات، لسنا مستعدين لمثل هذا الحدث".