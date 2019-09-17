شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية الريفية الموريتانى: البنك الإفريقى شريك استراتيجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير التنمية الريفية الموريتانى الدى ولد الزين، إن البنك الإفريقى للتنمية شريك استراتيجى لموريتانيا.

وقال الوزير - خلال الاجتماع الذى عقده الاثنين فى نواكشوط مع وفد البنك وفقا للإذاعة الموريتانية - إن موريتانيا تعول على البنك من أجل ترجمة تطلعات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية للنهوض بالقطاع الزراعى والحيوانى فى بلاده، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الوزير اليوم الاثنين فى نواكشوط مع وفد رفيع المستوى من هذه المؤسسة المانحة برئاسة

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من جانبه، أوضح محمد العزيزى مدير عام البنك المكلف بالزراعة على مستوى إفريقيا الشمالية، استعداد مؤسسته لمواكبة جهود الحكومة الموريتانية للنهوض بالقطاع الزراعي.