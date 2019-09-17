محمد الحمدي نائب المدير التنفيذي للخدمات العلاجية والوقائية بصحة ينبع

الخليج - ياسر الحبيشي

خلال سنوات قليلة مضت رسم “محمد عوض الحمدي” بريشته الفنية إبداعاته بإدواته الخاصة على الخريطة الإدارية بصحة ينبع ،

والتي استطاع من خلال لوحته الفنية الخاصة به ، أن يرسم ملامح الإدارة الشابة الطموحة الجادة نحو التقدم والأزدهار أن

تثبت مسارها بالطريق الصحيح نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 ،

وقيادة صحة ينبع تقديراً منها للجهود المبذولة من الأستاذ “محمد الحمدي” خلال الفترة الماضية فقد

إصدر المدير التنفيذي للمجمع الصحي بمحافظة ينبع الأستاذ “عبدالرحمن بن صلاح الميلبي” قراراً بتكليف الأستاذ

“محمد بن عوض الحمدي”

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نائباً للمدير التنفيذي للمجمع الصحي بمحافظة ينبع للخدمات العلاجية والوقائية.

الجدير بالذكر أن “الحمدي” حصل مؤخراً على ماجستير علم الأدوية من “هيرتفوردشايرد” وماجستير “ريادة الأعمال والإبداع” من جامعة جدة.

وصحيفة الخليج الإلكترونية تتمنى “للحمدي” مزيدا من التقدم والأزدهار متمنين له التوفيق والنجاح ، سائلين الله أن يوفقه لما فيه الخير والسداد.