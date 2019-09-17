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صور.. عرض قصر فرنسي تاريخي للبيع بسعر خيالي

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

عرضت شركة أمريكية، قصرا فرنسيا، من القرن الثامن عشر، للبيع فى السوق بسعر 390 ألف جنيه إسترلينى فقط، وهو العقار الذي يمكن قاطنيه من الوصول بسرعة إلى لندن، إذ يبعد عنها 55 دقيقة فقط.



وكشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية، أن العقار الفرنسى القديم، تبلغ مساحته 12 فدانًا، والذي يأتي مزودًا بـ 14 غرفة نوم وعشرة حمامات، تم عرضه من قبل الشركة الأمريكية Concierge Auctions التي تأمل في تزويد أولئك الذين يتطلعون إلى العمل في لندن ولكنهم يرغبون فى العيش فى في أوروبا، بالحل الأمثل.

سيقدم المبنى الفخم، الذى يقع فى بلدية Éperlecques، للسكان رحلة مدتها 55 دقيقة إلى وسط لندن من محطة قطار Eurostar فى Calais وهو موقع مثالى لأولئك الذين يتطلعون للهروب من صخب حياة المدينة.

وقال تشارلى سميث، ممثل كونسيرج للمزادات، لصحيفة صنداى تايمز: "إنه جزء مثير للاهتمام من فرنسا ويمكنك الانتقال بصدق إلى لندن إذا كنت بحاجة لذلك".

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تكشف خطوة داخل مكان الإقامة الفاخر عن الأرضيات المصنوعة من الحجر الرملى الأصلى ومجموعة رائعة من المواقد التى تعمل بالحطب وقبو النبيذ الذى يحتوى على 5000 زجاجة.

سيحصل المالك المحظوظ أيضًا على إمكانية الوصول إلى المسبح الداخلى والمدافئ الرخامية والاطلاع على المناطق الريفية المحيطة من خلال النوافذ المقوسة الكلاسيكية.

يقول بيان على موقع الشركة على الإنترنت: "تخيل رؤيتك الفريدة وأنت تستمتع بنمط حياة فرنسى مريح والبساتين الرعوية ومراعى الحياة البرية والغابات التى تحيط بهذا العقار الكبير، مع سهولة الوصول إلى لندن والمملكة المتحدة".

ويقع السكن الريفى، الذى يقع بين بلجيكا والقناة الإنجليزية، على بعد 10 دقائق فقط من الطريق السريع A26 وعلى بعد مرمى حجر من مطار ليل الدولى، وقطار Eurostar Calais إلى باريس وبروكسل.