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هواوي تستعد لطرح هاتف Mate 30 RS بورش

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

أطلقت شركة هواوي سلسلة هواتفها Mate 30 في وقت لاحق من الأسبوع، وكان من المتوقع أن يتم الإعلان عن Huawei Mate 30 وMate 30 Pro فقط ولكن هناك هاتف ثالث قيد التنفيذ وهو Huawei Mate 30 RS Porsche Design.



وأعلن ريتشارد يو الرئيس التنفيذي لشركة هواوي عن وصول الجهاز، ويتوقع أن يكون الأمر مختلفًا تمامًا عن الأجهزة العادية.

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ويشير مقطع قصير إلى أن المستخدمين يجب أن يتوقعوا لوحة خلفية تحتوي على عناصر تصميم رأسية، مما يعني أن تشكيلة الكاميرا الموجودة في الخلف من المحتمل أن تكون في شكل مختلف عن الإعداد الدائري المتوقع.

وليس من غير المعتاد أن تختلف الأجهزة التي تحمل طابع Porsche عن هواتف هواوي الذكية العادية، حيث جاء Huawei Mate RS Porsche Design بكاميرا ثلاثية في الوسط على الرغم من أنها وصلت إلى جانب عائلة P20 التي كانت تحمل صورها على الجانب الآخر، وكانت كاميرات Mate 10 تصطف بشكل صحيح، ولكن تم استبدال عنصر التصميم الأفقي بشريط عمودي يحمل شعار Porsche Design.

ويفترض أنه يحتوي الهاتف على شرائح Kirin 990، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 12 جيجا بايت، وتخزين حتى 512 جيجابايت - أو حتى 1 تيرابايت. ومع ذلك، فإن هاتف Porsche Design الذكي مخصص للمستهلكين الراغبين في إظهار ثروتهم، مما يعني أن العلامة التجارية للهاتف أكثر أهمية قليلًا من ما يدور في الداخل.