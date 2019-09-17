ولي العهد السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك البحرين

وعبر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة. خلال الاتصال، عن إدانته للاعتداءات الأخيرة، التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد العاهل البحريني وقوف البحرين مع المملكة في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها.

وكانت جماعة "أنصار الله" قد أعلنت استهداف حقلي نفط بقيق وخريص في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، أول من أمس السبت، بـ10 طائرات مسيرة، وتوعدت بتوسيع نطاق هجماتها داخل العمق السعودي.

Advertisements

وتقع بقيق على بعد 60 كم إلى الجنوب الغربي من الظهران في المنطقة الشرقية بالسعودية. وتضم بقيق أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.

وتبنت جماعة "أنصار الله"، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

وتقع بقيق على بعد نحو 75 كم جنوب مدينة الدمام في المنطقة الشرقية؛ وتُعد من المدن الهامة في المنطقة، لوجود الموقع الرئيسي لأعمال شركة "أرامكو"، وتضمّ أحد أكبر معامل تكرير النفط في العالم.