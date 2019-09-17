مباحثات إماراتية ألمانية









اسماء السيد - ابوظبي: بحث أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، مع نيلس آنين وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية، في لقاء في أبوظبي الاثنين، العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية.

وقال بيان لوزارة الخارجية الإماراتية انّ المسؤولين ناقشا الجانبان خلال اللقاء "العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا وسبل تعزيزها والتطورات الإقليمية والدولية".

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وأجرى قرقاش مع الوزير الألماني "محادثات معمقة حيال عدد من الملفات الإقليمية والدولية ومنها التصعيد الحاصل في المنطقة، فضلا عن التطورات الخاصة بعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك"، وفقا للبيان.

واستهدفت هجمات السبت منشأتين نفطيتين لمجموعة أرامكو السعودية متسببة باندلاع حريق فيهما، ما ارغم السعودية، المصدِّر الأول للنفط في العالم، على خفض إنتاجها بصورة مؤقتة إلى النصف.

وتبنى المتمردون الحوثيون المدعومون من طهران في اليمن المجاور الهجمات على المنشآت في السعودية التي تقود تحالفا عسكريا يشن منذ 2015 حملة جوية في اليمن ضد الحوثيين دعما لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا.