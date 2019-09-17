شكرا لقرائتكم خبر عن وكالات الأمم المتحدة بالسودان تؤكد الاستعداد للمساهمة فى التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكدت الممثل المقيم لوكالات الأمم المتحدة بالسودان قوي يب سن، استعداد وكالات الأمم المتحدة للمساهمة في القضايا التنموية وبناء السلام في السودان.

وقالت المسئولة الدولية، خلال لقائها وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي اليوم الاثنين، إن استراتيجية وكالات الأمم المتحدة لدعم السودان تتركز في عدة محاور، هي: الخدمات الأساسية، الحكم الراشد وسيادة حكم القانون، التنمية المستدامة وتخفيف حدة الفقر، والبيئة، بالإضافة إلى تحقيق الأهداف التنموية، مشيرةً إلى أهمية إيجاد آلية لتنسيق العون في المرحلة المقبلة.

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من جانبه، أكد البدوي أهمية مشروع "بناء الثقة" كمشروع يشارك فيه عدد كبير من الشباب، ويتم فيه تدريبهم لتوفير وظائف نوعية لهم خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن الاجتماع استعرض أفكارا لتنسيق جهود العاملين في المجتمع الدولي في هذا المشروع.

وأضاف أن المشروع الاجتماعي والاقتصادي سيركز على معالجة تكلفة المعيشة، ومحاصرة المشاكل المتعلقة بالتهريب والفساد، مشيرا إلى أن المشروع مرتبط بتقديم خدمات للأطفال والرعاية الصحية.