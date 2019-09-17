شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدعو المجتمع الدولى لمواجهة الجرائم المتكررة بحق السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي على منشأتين تابعتين لشركة (أرامكو) في (بقيق) و(هجرة خريص) في السعودية يوم السبت الماضي، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة مثل هذه الأعمال الإجرامية المتكررة، بما تمثله من مخاطر جسيمة باتت تهدد أمن المنطقة واستقرارها وسلامة دولها.

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ولفت المجلس - خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين في قصر السيف، برئاسة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء - إلى خطورة هذا التطور ونتائجه وتداعياته على مختلف الأصعدة، مؤكدًا تضامن الكويت مع الأشقاء في السعودية، ورفض الاعتداء على أي جزء من أراضيها، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.