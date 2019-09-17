وزير الدفاع العراقي يلتقى قائد حلف الناتو في البلاد

العراق/ أمير السعدي/ الخليج 365

بحث وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، الإثنين، مع قائد حلف الناتو في البلاد الجنرال داني فورتين، سبل تطوير الموارد البشرية وقدرات الجيش الوطني.

وذكر بيان للوزارة تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "الجانبين بحثا خلال اللقاء سبل تطوير قدرات الجيش العراقي من خلال تواجد بعثة الناتو في البلاد في مجال التدريب وبناء القدرات وتطوير الموارد البشرية للجيش".

وأضاف، "كذلك إشراك منتسبيه في الدورات التدريبية الداخلية والخارجية التي تساهم في تطوير أداء المؤسسة العسكرية".

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وتشارك بعثة الناتو المكونة من 19 دولة في حلف الأطلسي في مهام تدريب للقوات العراقية خصوصا في مجال إزالة الألغام والطب العسكري وصيانة المعدات.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ قد قال آيار/مايو الماضي، إن قوات الحلف ستبقى في العراق بناء على طلب حكومته.

ويضم الجيش العراقي الجديد الذي أعيد بنائه بعد عام 2003 وحدات من قوات مكافحة الارهاب وفرق من المدفعية والمشاة وفرق مدرعة وجميعها شاركت بمعارك ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

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