وليد عبد الله / الخليج 365
أعلنت القوات التابعة لحكومة "الوفاق" الليبية، الإثنين، استهداف طيرانها، لتجمعات وآليات عسكرية تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في مناطق جنوبي طرابلس.
وفي تصريح نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، قال الناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو، إن "سلاح الجو الليبي نفذ الإثنين 4 طلعات قتالية".
وأوضح قنونو أن هذه الطلعات "كانت في مناطق السبيعة وسوق الخميس امسيحل، حيث استهدفت تجمعات وآليات مسلحة تابعة لقوات حفتر، من بينها مدرعة تايقر إماراتية".
وفي وقت سابق الإثنين، قُتل شخصان في هجوم شنه "طيران أجنبي"، على مواقع لقوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، في مدينة سرت (شرق)، بحسب قوة "حماية وتأمين سرت".
وتتهم طرابلس دولًا إقليمية بدعم قوات حفتر، الذي يخوض صراعا مسلحا على الشرعية والسلطة في مواجهة حكومة الوفاق.
وتأتي هذه المستجدات، في وقت تواصل فيه قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق.
وتسعى الأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر دولي، في محاولة جديدة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع المستمر منذ سنوات في البلد الغني بالنفط.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا.. طيران "الوفاق" يستهدف تجمعات لقوات حفتر جنوبي طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.