ليبيا.. طيران "الوفاق" يستهدف تجمعات لقوات حفتر جنوبي طرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365

أعلنت القوات التابعة لحكومة "الوفاق" الليبية، الإثنين، استهداف طيرانها، لتجمعات وآليات عسكرية تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في مناطق جنوبي طرابلس.

وفي تصريح نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، قال الناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو، إن "سلاح الجو الليبي نفذ الإثنين 4 طلعات قتالية".

وأوضح قنونو أن هذه الطلعات "كانت في مناطق السبيعة وسوق الخميس امسيحل، حيث استهدفت تجمعات وآليات مسلحة تابعة لقوات حفتر، من بينها مدرعة تايقر إماراتية".

وفي وقت سابق الإثنين، قُتل شخصان في هجوم شنه "طيران أجنبي"، على مواقع لقوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، في مدينة سرت (شرق)، بحسب قوة "حماية وتأمين سرت".

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وتتهم طرابلس دولًا إقليمية بدعم قوات حفتر، الذي يخوض صراعا مسلحا على الشرعية والسلطة في مواجهة حكومة الوفاق.

وتأتي هذه المستجدات، في وقت تواصل فيه قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق.

وتسعى الأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر دولي، في محاولة جديدة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع المستمر منذ سنوات في البلد الغني بالنفط.

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