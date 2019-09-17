إسرائيل تستلم طائرتين جديدتين من طراز "إف-35" الأمريكية

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365
استلمت إسرائيل، الإثنين، طائرتين جديدتين، من طراز "إف-35" (الشبح) الأمريكية، وذلك بحسب الناطق بلسان الحكومة الإسرائيلية.
وقال الناطق بلسان الحكومة الإسرائيلية، أوفير جندلمان، في بيان نشره على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك": "سلاح الجو الإسرائيلي استلم طائرتين جديدتين من طراز "إف-35" شبح الأمريكية".
وأضاف: "انضمت الطائرتان إلى صفوف أسرابه المقاتلة".
وقال جندلمان: "هذه قفزة نوعية أخرى في قدراتنا العسكرية الاستراتيجية".
وتستطيع طائرات F35 التحليق دون أن ترصدها أنظمة الدفاع المضادة للطائرات، حسب وزارة الدفاع الأمريكية.
وعام 2016، اشترت إسرائيل 50 مقاتلة من طراز "F-35" "الشبح" من الولايات المتحدة، يتم تسليمها لسلاح الجو الإسرائيلي تباعا على مدى 5 سنوات.
وحتى تاريخ اليوم، تسلمت إسرائيل 13 من طائرات "F-35" لتصبح بذلك الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك هذه المقاتلات.
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