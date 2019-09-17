أردوغان يؤكد ضرورة التفكير بكيفية إعادة إعمار اليمن

أنقرة/ الخليج 365

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، على وجوب التفكير بكيفية إعادة إعمار وإحياء اليمن.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي ثلاثي، عقده مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني، عقب القمة الثلاثية التي جرت في قصر جنقايا بالعاصمة أنقرة.

وردا على سؤال حول مدى تأثير الهجمة التي طالت منشآت أرامكو السعودية للنفط، قال أردوغان: "علينا التمعّن بكيفية بدء الصراع في اليمن، هذا البلد دُمّر بالكامل، فمن تسبب في ذلك؟".

وأردف قائلا: "بالطبع مع حدوث كل هذا الدمار، بدأ اليمنيون يتخذون استعداداتهم باستمرار، لا نتمنى رؤية مثل هذه التطورات، ولكن مع ذلك علينا التفكير بكيفية إعادة إعمار وإحياء اليمن".

وأوضح الرئيس التركي أن اليمن لم يعد يمتلك البنية التحتية التي تمكّنه من الوقوف على قدميه مجددا بمفرده.

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واستطرد قائلا: "إذا كان الحال على هذا الشكل، فإن على الدول المتقدمة والناشئة التفكير فيما يمكن فعله".

وأضاف: "هذا الأمر لا ينطبق على اليمن وحده بل على سوريا وفلسطين، فالوضع في فلسطين مأساوي، لكن للأسف ترون في الوقت الحاضر كيف يتصارع المسلمون".

وأعلنت الرياض، صباح السبت، السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين لأرامكو شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة.



وتبنت جماعة الحوثيين في اليمن المسؤولية عن الهجوم، وقالت إنه استهدف مصفاتين نفطيتين بـ10 طائرات مسيرة.



ومنذ 2015، ينفذ تحالف عربي، تقوده السعودية، عمليات عسكرية في اليمن (جار المملكة)، دعمًا للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.