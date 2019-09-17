شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الفلسطينية تجتمع في الأغوار بعد تهديدات بضمها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أمس الاثنين، أن منطقة الأغوار في الضفة الغربية «جزء لا يتجزأ من الجغرافيا الفلسطينية» وحديث «إسرائيل» عن ضمها «باطل». وأعلن اشتية، لدى ترؤسه الاجتماع الأسبوعي لحكومته الذي عقد في منطقة الأغوار، أن السلطة الفلسطينية ستقاضي «إسرائيل» في المحاكم الدولية على استغلالها الأراضي الفلسطينية. وقال إن «الأغوار جزء لا يتجزأ من الجغرافيا الفلسطينية، والحديث عن ضمها باطل، وإن المستوطنين فيها غير شرعيين وغير قانونيين». وأضاف: «35 مستوطنة «إسرائيلية» تتواجد في الأغوار الفلسطينية من حدود 1967 وحتى البحر الميت يقطنها أكثر من تسعة آلاف مستوطن، وهذا أمر غير قانوني».

وعقدت الحكومة اجتماعها في الأغوار بعد يوم من عقد الحكومة «الإسرائيلية» اجتماعها الأخير قبل الانتخابات البرلمانية في نفس المنطقة، وذلك لأول مرة في تاريخ الحكومات «الإسرائيلية». وأعلن رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو خلال اجتماع الأحد، تعهّده بضم مناطق في الأغوار بالضفة الغربية، إن نجح بتشكيل الحكومة المقبلة، بعد الانتخابات التي ستجري اليوم الثلاثاء.

ويمثل غور الأردن 33 في المئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وهو منطقة زراعية. ويؤثر تعهد نتنياهو إذا ما أصبح واقعاً في 65 ألف فلسطيني يقطنون المنطقة، وفق المنظمة الحقوقية الإسرائيلية «بتسيلم».

بدوره، دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تكاتف الجهود الدولية من أجل رفض الإجراءات «الإسرائيلية» الأحادية الجانب التي تقوّض حل الدولتين. وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني إن الملك عبد الله ركز في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي على «التطورات التي تشهدها المنطقة».

وأكد الملك خلال الاتصال «أهمية تكاتف الجهود الدولية إزاء رفض كل الإجراءات أحادية الجانب التي من شأنها تقويض حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد للصراع، والذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب «إسرائيل»».

وثمن الملك الأردني «موقف فرنسا والاتحاد الأوروبي الداعم لحل الدولتين»، مشدداً على «أهمية توحيد المواقف الدولية بهذا الخصوص». ومن باريس، قالت الرئاسة الفرنسية في بيان، إن الرئيس ماكرون وعاهل الأردن عبّرا عن قلقهما بشأن تصريحات «إسرائيلية» بخصوص ضم أراضٍ فلسطينية. وأضافت أن الزعيمين «جدّدا التأكيد على أنه لا بديل عن حل الدولتين، واتفقا على البقاء على اتصال وثيق خلال الأسابيع المقبلة؛ لتجنب أي تصعيد خطير في التوتر».(وكالات)