مليحة يدعم فريق اليد بالمحترف المصري عمر حجاج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

قدم نادي مليحة أمس الأول محترفه الجديد في كرة اليد، الدولي المصري عمر حجاج لاعب الأهلي المصري، إلى وسائل الإعلام، من خلال مؤتمر ترأسه خليفة حميد بن تميم أمين سر عام النادي، بحضور عبدالله القايدي عضو مجلس الإدارة ومشرف الكرة ويوسف أحمد مدير الفريق واللاعب عمر حجاج، وفي بداية المؤتمر قدم منصور راشد علي عضو اللجنة الإعلامية في النادي الحضور إلى وسائل الإعلام.

وتحدث في البداية خليفة حميد بن تميم ورحب بالحضور الكريم، وقال: «تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بإدراج الألعاب الجماعية في المنطقة الوسطى، جرى التنسيق مع مجلس الشارقة الرياضي لتشكيل فريق كرة اليد للرجال، ولم يدخر مجلس الشارقة الرياضي جهداً في توفير الدعم الكامل وإزالة كافة العقبات التي واجهت الإدارة، وحرصاً من إدارة النادي على تشكيل فريق رياضي ذي مستوى فني متميز قادر على المنافسة بصورة إيجابية قامت إدارة النادي باستقطاب كوادر فنية وإدارية وطبية مؤهلة تتمتع بخبرة وكفاءة عالية لقيادة الفريق من المنطقة الفنية بإدارة المدرب وليد عبدالكافي الذي يعد غنياً عن التعريف، ودعمنا الفريق بلاعبين مميزين من ذوي المستوى الفني الجيد الذي يمكنهم من المنافسة القوية وتم التعاقد مع اللاعب صدام عمران «أردني الجنسية» كلاعب مقيم ولاعب مصري آخر هو أحمد سعد من مواليد الدولة، واللاعب المصري المعروف عمر حجاج وعدد من لاعبي نادي الشارقة الصاعدين من فريق الشباب وبعض من لاعبي الأندية الأخرى»، وقال إن التعاقد مع عمر حجاج يمثل إضافة كبيرة للفريق، متمنياً له التوفيق مع بقية زملائه في الفريق.

ومن جانبه قام عبدالله القايدي بتقديم اللاعب عمر حجاج إلى وسائل الإعلام وقال القايدي: «نحن سعداء بالتعاقد مع لاعب بقيمة الظهير الأيسر عمر حجاج «مواليد 1990» الذي حقق البطولات والإنجازات مع المنتخبات المصرية والنادي الأهلي المصري على مستوى كأس العالم والبطولات الإفريقية، فضلاً عن معرفته الكافية بالدوري الإماراتي لكرة اليد من خلال مشواره المتميز مع فريق نادي الشعب سابقاً».

وأثنى القايدي على جهود ومتابعة مجلس الشارقة الرياضي في دعم ورعاية النادي، كما أثنى على جهود ومتابعة ودعم رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي مليحة، وقال: «نتطلع للأفضل في جميع الألعاب الجماعية والفردية من موسم لآخر وسنعمل على توفير كل عوامل النجاح لفرق النادي».

ومن جانبه، قال اللاعب المحترف عمر حجاج: «سعادتي لا توصف لكوني في بلدي الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة الحبيبة إلى قلبي، فقد كانت لي تجربة مميزة مع نادي الشارقة، وأعتقد أن الفريق يضم لاعبين مميزين وسنعمل كمنظومة عمل واحدة، ويداً واحدة لتقديم الأفضل وسيكون التعاون والانسجام هو هدف الجميع في الفريق، ونتمنى أن نصل إلى ما نصبو إليه».

5 مباريات في دوري اليد الليلة

تشهد ساحة دوري أقوياء اليد في السابعة من مساء اليوم 5 مباريات، تشكل مجموع مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري العام، حيث يحل بني ياس ضيفاً على نادي مليحة في المنطقة الوسطى بالشارقة، ويحل الوحدة ضيفاً على الوصل، ويلتقي الشارقة مع النصر في قمة الأسبوع الثاني، ويلتقي الجزيرة مع الظفرة، ويحل العين ضيفاً على شباب الأهلي.

يذكر أن نتائج الجولة الأولى أسفرت عن فوز العين على الجزيرة 26-23 وشباب الأهلي على الوحدة 31-25 والوصل على بني ياس 29-20 والنصر على الظفرة 29-28 والشارقة حامل للقب على مليحة بأكبر نتيجة في الأسبوع الأول 28-16 ليقف الشارقة في الصدارة من ضربة البداية في حملة الدفاع عن اللقب.