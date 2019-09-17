بوتين في القمة الثلاثية: لا يجب تقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للرئيسين التركي، رجب طيب أردوغان، والإيراني حسن روحاني، عن أمله في أن تسفر محادثاتهم الثلاثية في أنقرة عن التوصل إلى تسوية «نهائية» للأزمة السورية. وشدد على ضرورة عدم تقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ. وقال «ننطلق من فكرة أنه من غير المقبول تقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ».

وأشار بوتين إلى أن جهود روسيا وتركيا وإيران ساعدت في استقرار الوضع على الأراضي السورية، وخفض مستوى العنف. وقال: «عملية أستانة، التي تضمنها روسيا وتركيا وإيران، هي آلية فعالة لتعزيز التسوية السورية... لقد ساعدت جهودنا المشتركة في استقرار الوضع على الأراضي السورية وخفض مستوى العنف».

وتركز أنقرة جهودها لتفادي هجوم الجيش السوري على الفصائل المسيطرة على مدينة إدلب، ومحاولة إقناع الطرفين، الروسي والإيراني، بجدوى المنطقة الآمنة على حدودها مع سوريا. وفي تصريحات له قبل المحادثات، قال بوتين إن الموقف في إدلب السورية لا يزال مقلقاً، وإنه ينبغي للدول الثلاث القيام بخطوات إضافية لاستئصال شأفة «التهديد الإرهابي» هناك.

وشدد أردوغان، من جانبه، على ضرورة تحمّل مسؤوليات أكبر لحل الأزمة القائمة في سوريا. وذكر «أن قمة أنقرة ستدفع بمسار أستانة خطوة جديدة، ومتقدمة نحو الأمام، ومسار أستانة يعتبر المبادرة الوحيدة القادرة على إيجاد حلول مجدية وملموسة لإخماد الحريق المشتعل في سوريا». وأوضح: «نحن متفقون تماماً على الحفاظ على وحدة سوريا السياسية، ووحدة ترابها، والحفاظ على السلام ميدانياً، وإيجاد حل سياسي دائم للنزاع، وسنتناول في القمة مستجدات الأوضاع في إدلب، وشرق الفرات، وما آلت إليه الأمور في المسار السياسي، ووضع اللاجئين». وتعتبر القوى الإقليمية الثلاث «الدول الضامنة» لعملية السلام في أستانة التي أطلقت في كازاخستان في يناير/ كانون الثاني 2017 لإنهاء الحرب السورية، وتهدف إلى إكمال الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتسوية النزاع.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الدبلوماسية، وليس النهج العسكري، هي الحل الوحيد لإنهاء الأزمة، وقال إن انسحاب القوات الأمريكية ضروري لإقرار السلام في سوريا.

جاء ذلك فيما ذكرت وكالة أنباء (أناضول) التركية أن القوات التركية والأمريكية أجرت جولة التحليق المروحي المشتركة الخامسة في إطار أنشطة المرحلة الأولى لإقامة منطقة آمنة شمال شرقي سوريا. وقالت الوكالة إن مروحيتين تابعتين للجيش التركي، واثنتين عائدتين للقوات الأمريكية، قامت بالإقلاع من منطقة أقجة قلعة نحو الجانب السوري من الحدود. وأوضحت أن الجولة المشتركة استغرقت نحو ساعة، حيث عادت المروحيتان التركيتان إلى نقطة انطلاقهما، فيما بقيت المروحيتان الأمريكيتان في الجانب السوري.

في غضون ذلك، اعلن الجيش التركي إرسال تعزيزات لوجستية إلى وحداته العسكرية المتمركزة على الحدود مع سوريا. وقالت مصادر عسكرية إن قافلة شاحنات تحمل على متنها آليات وحاويات وصلت إلى قضاء (ريحانلي) التابع لولاية (هطاي) جنوب البلاد، ومن هناك توجهت التعزيزات إلى مختلف الوحدات العسكرية المتمركزة على الحدود السورية. وذكرت المصادر أن الآليات والحاويات المرسلة جاءت بهدف تعزيز الوحدات العسكرية على الحدود السورية، موضحة أن تركيا تواصل أعمال نقل كتل أسمنتية إلى وحداتها العسكرية المذكورة. (وكالات)