وفاة الفنانين منيرة حمدي و صلاح بن البادية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفيت المغنية التونسية منيرة حمدي، أمس، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز ‭‭54‬‬ عاماً.

وقالت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن منيرة رحلت «بعد معاناتها المرض خلال الأشهر الأخيرة، ما أجبرها على إلغاء عدد من حفلاتها في المهرجانات الصيفية».

ولدت منيرة في محافظة باجة، وبدأت مسيرتها الفنية في برنامج (نادي المواهب) بالتلفزيون التونسي. ونالت العديد من الجوائز، منها الجائزة الأولى في مهرجان الأغنية العربية عام 2004.

وتميزت الراحلة في أداء اللون الطربي، وقدمت خلال مشوارها الفني عشرات الأغاني باللهجات العربية المختلفة، كما خاضت تجربة التمثيل في مسلسل «جرذان الصحراء»عام 2014، وكذلك مجال التقديم التلفزيوني من خلال برنامج «مع منيرة» على قناة تونسنا.

كما غيب الموت، أمس، الفنان السوداني صالح الجيلي، الشهير بصلاح بن البادية، عن عمر يناهز 82 عاماً، في العاصمة الأردنية عمان، إثر علة لم تمهله طويلاً.

وقدم ابن البادية، العديد من الأغنيات مثل: «الليلة سار، حسنك أمر، كلمة، ليلة السبت، فات الأوان، الجرح الأبيض، أسير الغرام»، وغيرها. وينحدر الراحل من أسرة صوفية، ما جعله صاحب مساهمات في فن المديح النبوي.

وشارك في الفيلم المصري «رحلة عيون»، مع الفنان الراحل محمود المليجي، والنجمة سمية الألفي، وأدى فيه مجموعة من أغنياته.