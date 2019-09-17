جهود فرنسية أوروبية لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم، القاهرة:”الخليج 365”، وكالات



أعلن جان إيف لودريان، وزير خارجية فرنسا، أمس الاثنين، عن جهود تبذلها بلاده إلى جانب عدد من الدول الأوروبية؛ لرفع اسم السودان من «قائمة الإرهاب»، فيما اتفقت إريتريا والسودان على تكوين لجنة مشتركة؛ لتنفيذ الاتفاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وقال لودريان في مؤتمر صحفي مع نظيرته السودانية أسماء عبدالله، بالخرطوم «نعمل مع شركائنا الأوروبيين على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب».

وأشار إلى أن هناك «مرحلة جديدة من تاريخ السودان»، مشدداً على أن بلاده تساند وتدعم الخرطوم في المرحلة المقبلة.

ولفت لودريان إلى أنه التقى مع عدد من المسؤولين السودانيين، وتناولت مباحثاته التحديات الاقتصادية، وسبل المساعدة في حلها.

ووصل في وقت سابق، أمس، جان-إيف لودريان إلى الخرطوم، في أول زيارة من نوعها لوزير خارجية فرنسي إلى هذا البلد منذ أكثر من عشر سنوات.

من جهة أخرى، اتفقت إريتريا والسودان على تكوين لجنة مشتركة؛ لتنفيذ الاتفاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وأنهى الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي، أمس، زيارته للسودان متوجهاً إلى بلاده.وأعلنت وزيرة الخارجية أسماء عبد الله أن الجانبين أصدرا بياناً مشتركاً في ختام زيارة أفورقي، اتفقا فيه على التعاون في المجالات الدفاعية والعسكرية.

وشمل البيان الاتفاق على التعاون في المجال الأمني؛ بتبادل المعلومات الخاصة بمكافحة الجريمة العابرة للحدود.

كما اتفقا على التعاون في المجالات السياسية والدبلوماسية والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية، إضافة إلى إنشاء تجمع إقليمي يلبي طموحات المنطقة في السلام والاستقرار.

وتضمن البيان تكوين لجنة عليا؛ لتنفيذ الاتفاقات المشتركة، تحت إشراف قيادة البلدين.

ويتوجه أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، إلى الخرطوم، اليوم؛ للقاء القيادات السودانية، في سياق الدعم، الذي تقدمه الجامعة للسودان.

وأكدت الأمانة العامة للجامعة، في بيان أمس، أن أبو الغيط سيلتقي مع رئيسي المجلس السيادي، والوزراء، ووزيرة الخارجية؛ لبحث دور الجامعة، وسبل تعبئة الدعم العربي لهياكل الحكم الانتقالي.



تسعة متهمين في أحداث الأبيض



وأعلنت هيئة الاتهام في أحداث مجزرة الأبيض التي وقعت في يوليو الماضي، أن عدد المتهمين في ارتكاب الأحداث يبلغ تسعة أشخاص تم التحفظ عليهم في سجن المدينة. وكانت سلطات المجلس العسكري أعلنت في أغسطس الماضي توقيف سبعة عناصر من قوات الدعم السريع؛ بسبب تورطهم في حادثة إطلاق النار على طلاب متظاهرين بالمدينة.

وأعلنت لجنة الأطباء المركزية، أمس،عن استشهاد عمار ياسر أحد الأطباء الذين أصيبوا في أحداث فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم في 3 يونيو الماضي.