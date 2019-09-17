رئيس الوزراء المصري يؤكد أهمية التعاون الإعلامي مع الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

استقبل رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي في مكتبه، أمس، منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، رئيسة «نادي دبي للصحافة»؛ وذلك في إطار الزيارة التي ينظمها النادي لوفد إعلامي إماراتي يضم مجموعة من الأكاديميين ورؤساء تحرير الصحف المحلية وقيادات المؤسسات الإعلامية الإماراتية إلى القاهرة.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء المصري عن بالغ تقديره للدور المهم الذي تقوم به دولة الإمارات على الصعيدين العربي والدولي ضمن مختلف المجالات، منوهاً بعمق الروابط الأخوية والعلاقات الوثيقة التي تجمع بين دولة الإمارات وشقيقتها جمهورية مصر العربية؛ بفضل قيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضوء الرغبة المشتركة لدفع التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب تعود بالخير على الشعبين الشقيقين، وشعوب المنطقة العربية عموماً.

وحمّل الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، منى المري، بالغ تحياته لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، متمنياً لسموه موفور التوفيق والسداد، ولشعب الإمارات المزيد من التقدم والازدهار.

وأعربت منى المرّي عن خالص الشكر والعرفان لرئيس مجلس الوزراء المصري؛ لإتاحة الفرصة لهذا اللقاء الذي يأتي في إطار الحرص على توطيد روابط التعاون مع الجانب المصري إعلامياً، بكل ما تحمله مصر من ثقل استراتيجي في قلب الأمة العربية، وبما لها من حضور نوعي ومحوري على خريطة الإعلام العربي؛ وذلك امتداداً للنموذج الفريد الذي تقدمه العلاقات المصرية الإماراتية لأطر التعاون العربي-العربي الناجحة والمثمرة.

واستعرضت، خلال اللقاء، جانباً من الجهود التي تقوم بها إمارة دبي في سبيل تعزيز قدرات الإعلام العربي، مشيرة إلى أن تلك الإسهامات وغيرها استهدفت دفع عملية التطوير الإعلامي قُدماً، وأسهمت في تعزيز قدرة الإعلام العربي على التصدي للتحديات المحيطة سواء على الصعيد الإقليمي أو العالمي.

حضر اللقاء جمعة مبارك الجنيبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، وميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة.

مستقبل العمل الإعلامي

كما استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس، منى غانم المرّي؛ وذلك بمقر الجامعة بالقاهرة في إطار الزيارة التي نظمها «نادي دبي للصحافة» لوفد إعلامي إماراتي إلى العاصمة المصرية؛ لعقد مجموعة من اللقاءات المهمة في إطار الإعداد لخطة دبي عاصمة للإعلام العربي 2020، واستعراض عدد من الموضوعات المعنية بمستقبل العمل الإعلامي العربي خلال المرحلة المقبلة.

ورحّب الأمين العام لجامعة الدول العربية في مستهل اللقاء بأعضاء الوفد، مثمّناً الدور المحوري الذي تضطلع به دولة الإمارات العربية المتحدة على الساحتين الإقليمية والدولية بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ومُقدّراً الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات ضمن مختلف مجالات العمل العربي المشترك، وحرصها على دفعه قُدماً، بما يخدم مستقبل الشعوب العربية.

وتطرّق أحمد أبو الغيط إلى المسؤولية الكبيرة التي يحملها الإعلام الذي شدد على ضرورة اتباع مختلف وسائله لميثاق العمل الإعلامي العربي، وما نصّ عليه من قواعد وأسس تضمن للإعلام نزاهته، وتكفل له ألا يحيد عن رسالته التي يجب أن تتسم بالإيجابية في كافة الأوقات؛ لكي يكون سبباً في إشاعة الأمل والتفاؤل بين الناس، وعوناً لهم للتصدي لكل الصعوبات التي قد تواجههم، وأن يكون المرآة التي تعكس تطلعاتهم نحو مستقبل أفضل، وأن يساعد المجتمعات على الوقوف على حقائق الأمور بتفنيد الشائعات المغرضة، والتصدي للأخبار المضللة التي لا تسعى إلا للنيل من مستقبل المنطقة، وتقويض طموحاتها، وإجهاض جهودها التنموية.

Advertisements

التعاون الإعلامي العربي

أعربت منى غانم المرّي عن خالص شكرها للأمين العام؛ لإتاحة الفرصة لهذا اللقاء الذي يأتي في إطار التعاون المثمر مع الجامعة وأمانتها العامة، واللجان المتخصصة، مثمّنة دور الجامعة وإسهاماتها في دعم مسيرة العمل العربي المشترك، لاسيما ضمن مساره الإعلامي، مع عملها على تفعيل هذا الهدف على الأرض، وإمداده بالمقومات التي تكفل له النجاح؛ تحقيقاً لرسالة الجامعة والغايات السامية التي تأسست من أجلها، في الوقت الذي تجمع الجانبين رغبة مشتركة في تمكين الإعلام من القيام بواجبه في التعبير عن آمال وتطلعات المجتمعات العربية، برسالة نافعة وخطاب إيجابي؛ يمهد لاكتشاف الفرص، ويشحذ الهمم، ويعين على إطلاق الطاقات الكامنة لدى كل شاب قادر على المشاركة في بنّاء وتعزيز قدرات المنطقة العربية.

وخلال اللقاء، أكدت منى المرّي أن اختيار دبي «عاصمة للإعلام العربي» من قبل وزراء الإعلام العرب في اجتماعهم الأخير بمقر الجامعة في يوليو/تموز الفائت؛ يعد تكريماً نعتز به جميعاً، وتتويجاً لرحلة محفوفة بالعمل الجاد والجهود المخلصة؛ بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمضاعفة العمل لتقديم قيمة مضافة حقيقية للإعلام، تعينه على القيام برسالته على الوجه الأكمل.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة الملامح العريضة لخطة «دبي عاصمة للإعلام العربي للعام 2020»، وما تتضمنه من برامج وفعاليات وأنشطة إعلامية تحتفي بمسيرة الإعلام العربي، وتسلط الضوء على أبرز محطاته، وتدعم القضايا العربية المُلحة، وعلى رأسها «القضية الفلسطينية»؛ إذ تشمل الخطة تخصيص جانب من الأنشطة والفعاليات؛ للاحتفاء بالقدس «عاصمة أبدية للإعلام العربي»؛ وذلك استجابة من «نادي دبي للصحافة» لدعوة الاتحاد العام للصحفيين العرب لإبقاء قضية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، حيّة في عقول وقلوب العرب والمسلمين.

حضور اللقاء مع الأمين العام للجامعة العربية

حضر اللقاء، جمعة مبارك الجنيبي، وضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، وأحمد الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، وميثاء بوحميد، والكاتبة والإعلامية الدكتورة حصة لوتاه، إلى جانب عدد من رؤساء تحرير الصحف الإماراتية من بينهم: رائد برقاوي، رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة ”الخليج 365”، ومنى بوسمرة، رئيس التحرير المسؤول لصحيفة «البيان»، وسامي الريامي، رئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم»، وخديجة المرزوقي، رئيس تحرير «دبي بوست»، وسارة الجرمن، مدير القنوات العامة في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام.