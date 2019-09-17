فريق أبوظبي بطل العالم للفورمولا 2

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عانقت الأمجاد فريق أبوظبي الإماراتي بعد أن تمكن من حسم لقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2 لموسم 2019 وإهدائه لدولة الإمارات قيادة وشعباً، بعد أن حقق زورق أبوظبي بقيادة المتألق راشد القمزي لقب الجولة الرابعة من البطولة والتي أقيمت مساء أول أمس في مدينة ريبادورو البرتغالية، وعزز القمزي صدارته في الترتيب العام للبطولة برصيد 75 نقطة كي يبتعد عن أقرب منافسيه وبفارق كبير، ويحسم لقب البطولة قبل نهايتها بجولة كاملة وفي المحطة ما قبل الختامية.

حقق القمزي لقب البطولة للمرة الثانية في تاريخ فريق أبوظبي بعد أن كان قد أحرز اللقب وللمرة الأولى في موسم 2017، وشهدت بداية السباق انطلاقاً لزورق «أبوظبي 35» من المركز الأول، ولكن بسبب حادث حصل بين زورقي ستيفان هاجن الألماني وزورق الشارقة بقيادة فرديناند زينديربيرجن في الدورة الأولى فقد تم إعادة الانطلاقة، وفي الإعادة تكرر مشهد اصطدام زورقين معاً في أول دورة لزوارق السويديان دانييل سيجينمارك وزورق جوهان أوستيربيرج، وهما من أكبر المرشحين للوصول إلى لقب الجولة، وبعد الحادث الثاني تم الانطلاق مجدداً لكي يتصدر القمزي السباق من البداية ويظل في الصدارة حتى لحظة رفع العلم الشطرنجي، وحل ثانياً في جولة البرتغال زورق البرتغالي دوارتي بينيفتي وثالثاً زورق السويدي أولا بيتيرسون، وشهد السباق أحداثاً درامية خاصة بخروج زورق «أبوظبي 36» بقيادة راشد الطاير في الدورة السابعة والعشرين بعد اصطدام خفيف بزورق الأمريكي برينت ديلارد.

وحسمت هذه النتيجة اللقب العالمي لمصلحة فريق أبوظبي بعد وصول القمزي للنقطة 75، في حين يأتي في المركز الثاني في الترتيب العام زورق دوارتي البرتغالي برصيد 38 نقطة، وهو ما يعني أن القمزي قد حسم اللقب قبل نهاية البطولة بجولة كاملة، وليحتفل الفريق الإماراتي مبكراً بالفوز في هذا الموسم.

وأهدى سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي الإنجاز إلى الإمارات قيادة وشعباً، كما حرص على تهنئة سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وأكد الرميثي أن إنجاز أبطال الإمارات هو استمرار لهطول أمطار الإنجازات الرياضية الإماراتية في هذا الصيف للفريق، وتسجيل للمواقف الذهبية في كل البطولات.

وقال الرميثي: «أبناء زايد كانوا على الوعد في هذه البطولة وسجلنا النجمة الذهبية الثانية رسمياً بعد أن حسمنا مسبقاً لقب التحدي الكلاسيكي لزوارق الفورمولا24 ساعة، السباق لم يكن سهلاً لا سيما وأننا شاهدنا أكثر من إعادة، وأيضاً ارتفاع الرياح والحرارة القاتلة للشمس في البداية، ولكن القمزي كان مصمماً على أن يحسم اللقب في هذه الجولة، نحن نسير على هُدى خطة وضعناها مسبقاً وبشكل يضمن لنا أن نسجل التفوق في كل مشاركة، ونساهم في إهداء الفوز إلى الإمارات دائما وأبداً».

فيكتوري يهنئ سلطان بن خليفة وفريق أبوظبي

قدم مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم التهنئة إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية بمناسبة إنجاز البطل راشد القمزي قائد زورق «أبوظبي 35» وإعلان تتويجه باللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخ الحدث.

وقال حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم إن فوز المتسابق راشد القمزي باللقب العالمي الكبير قبل جولة من الختام وتصدره الترتيب العام برصيد 75 نقطة وبفارق كبير عن باقي المشاركين يؤكد علو كعب سفراء رياضة الإمارات ويعكس مدى اهتمام ودعم ومتابعة المسؤولين عن الرياضة في دولتنا الأمر الذي سهل كثيراً من مهمة الأبطال وقادهم إلى منصات التتويج العالمية، مهنئاً أسرة فريق أبوظبي للزوارق السريعة على النتائج الباهرة ومتمنياً للفريق المزيد من الانتصارات والتميز في الساحة العالمية. وكانت مؤسسة الفيكتوري تيم قد سجلت حضوراً لافتاً ومميزاً في منافسات جائزة البرتغال 2019 (الجولة الرابعة وقبل الختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة -فورمولا2) والتي استضافتها مدينة ريبادورو بمشاركة أكثر من 20 زورقاً تنافست على مدار يومين في نهر دورو الشهير بالبرتغال.

وحقق الفريق وللمرة الأولى حضوراً بين العشرة الكبار ليحصد نقاطاً تاريخية هي الأولى لفريق مؤسسة الفيكتوري تيم منذ ظهوره الأول في البطولة العالمية العام الماضي وبزوارق تم تصنيعها في الإمارات ومتسابقين جدد يحملون الكثير من الطموحات ويحلمون بالإنجازات المضيئة قدموا للساحة العالمية وبقوة.

جمعة القبيسي: الأمجاد تنتظر القمزي الشاب

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بارك جمعة القبيسي (راديو مان الطاير) في فريق أبوظبي، الإنجاز الذي تحقق على يد البطل راشد القمزي، وحصده لبطولة العالم للمرة الثانية في تاريخه، وفي تاريخ الفريق أيضاً، وقال القبيسي: «سنوات من الأمجاد والألقاب تنتظر هذا البطل الشاب، الذي يمتلك موهبة وجرأة قل أن نرى مثلها لدى أي متسابق آخر، القمزي تميز عن غيره بالصمود، وعدم اليأس في أي مرحلة من مراحل المنافسة، والجميل أنه كان على المنصة في كل جولات البطولة هذا الموسم، سيكون له شأن أكبر في المنافسات الرياضية البحرية المختلفة، وسنشهد حصاده لألقاب قادمة، ومسيرة رياضية حافلة في انتظار البطل».

راشد القمزي: اللقب هدية إلى سلطان بن خليفة

أهدى البطل الإماراتي راشد القمزي اللقب والإنجاز إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وأكد أن دعم ومتابعة سموه الدائمة للفريق حافز للوصول إلى الألقاب والمراكز الأولى دوماً.

وعن المنافسة قال القمزي: «سباق صعب خاصة أن العلم الأحمر رفع في البداية بسبب الانقلاب، وتم إيقاف السباق مرتين، في المرة الأولى لم أتوقع أن تكون هناك إعادة ثانية، وعندما وقع الحادث كانت لحظة ارتفع فيها الأدرينالين لدى كل المشاركين خاصة أن لحظة الانطلاقة هي من أصعب أوقات السباق وهو ما يعني أن الحفوز لدى المتسابق يكون في القمة وأي خطأ قد يساهم في إبعاده عن المنافسة، كان لدي على الراديو ناصر الظاهري الذي قدم لي نصائح عميقة وتوجيهات في الانطلاق مع كل إعادة، تمكنت بعدها من إحكام قبضتي على الصدارة والبقاء مع الانطلاقة الثانية في المقدمة حتى نهاية السباق».

الظاهري: وقفة الفخر على المنصة للإمارات

عبر ناصر الظاهري، راديو مان، راشد القمزي في السباق عن الفخر الكبير لتحقيق اللقب، والوصول إلى ذهبية الموسم في منافسات الفورمولا2، وأكد أن عمل الفريق الجاد والمتواصل طوال الموسم قد أثمر عن أجمل وأروع حصاد بالوصول إلى اللقب قبل نهاية الموسم بجولة كاملة، وأكد الظاهري أن وقفة الفخر للقمزي كانت التوشح بعلم الإمارات على منصة التتويج، والهتاف باسم الإمارات أمام الحشود الغفيرة من الجماهير، وقال: «وفقنا في أن نكتب نهاية إماراتية للبطولة، وأن نكون الأفضل هذا الموسم، المنافسة لم تكن في أي من الأحوال سهلة أبداً لا سيما أن عدد الزوارق المشاركة والمحترفين هو رقم كبير، ولكن القمزي الشاب كان خير سفير لنا في هذه الرياضة، واستطاع الوصول إلى النتيجة المثالية».