الهلال يستضيف الاتحاد آسيوياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يشهد ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، الليلة، قمة كروية «سعودية - آسيوية»؛ عندما يستقبل الهلال مواطنه الاتحاد عند الثامنة بتوقيت الإمارات في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، علماً أن الفريقين سيلتقيان من جديد في جدة، يوم السبت المقبل لحساب الدوري.

ويرفع الفريقان شعار الفوز أولاً؛ بعد تعادلهما السلبي في لقاء الذهاب على ملعب الجوهرة المشعة غير أن الاتحاد سيكون فائزاً إذا انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بأي نتيجة.

يدخل الفريقان وسط ظروف شبه متقاربة؛ حيث خسر الاتحاد مباراته الدورية أمام مضيفه ضمك «1-2»، وتعادل الهلال داخل قواعده أمام الفيحاء بهدف لمثله؛ لكن النتيجة أشبه بالخسارة على مستوى المدرج الأزرق. ويمتلك كل مدرب مجموعة من اللاعبين الذين يعول عليهم، كالفرنسي غوميز والإيطالي جيوفينكو والبيروفي كاريلو والكوري شو في كتيبة الهلال المدعمة بالعناصر المحلية الدولية، بينما يمثل رومارينو والتشيلي فيلانويفا رئتي التنفس في كتيبة سييرا التي تضم عدداً من المحليين؛ بعد الاستقطابات الأخيرة لعبدالعزيز البيشي وعبد الرحمن اليامي من الفيصلي والاتفاق.

المدرب الهلالي أوضح: إن فريقه جاهز للمباراة، مؤكداً أن درجة التركيز ستكون في أعلى معدلاتها.

وأكد المدرب الاتحادي سييرا أن سيناريو الذهاب لن يتكرر؛ باعتبار أن مباراة اليوم ليس فيها أي خيار آخر غير التأهل، وأشار: خسارتنا من ضمك لن تؤثر في خططنا لهذه المباراة، نحترم الهلال، وسندخل بالطريقة التي نرى أنها تحقق أهدافنا.