هذا الموضوع رصد هاتف Pixel 4 XL 5G في تسريبات جديدة من benchmark ظهر على التقنية بلا حدود.
جاءت تسريبات جديدة اليوم عبر benchmark لتكشف عن تفاصيل أكثر حول هاتف جوجل المرتقب Pixel 4 XL 5G، حيث يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.
تتوالى التسريبات التي تقدم تفاصيل أكثر عن هواتف جوجل القادمة من سلسلة Pixel 4، وفي تسريبات جديدة اليوم كشف عن نموذجين من هاتف Pixel 4 XL، حيث يتميز النموذج الأول بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وأيضاً نموذج بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.
وتشير التسريبات إلى أن النموذج الذي يتميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام هو Pixel 4 XL 5G إصدار جوجل الأول الذي يأتي بميزة دعم شبكات الجيل الخامس، حيث رصد الهاتف في Geekbench اليوم، ومن المتوقع أن يضم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 855 Plus من كوالكوم.
يذكر أن شركة جوجل تستعد لعقد مؤتمرها القادم في 15 من أكتوبر للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Pixel 4، لذا نترقب الكشف عن خطط جوجل في إصدارات هذا العام، وما إذا كان إصدار 5G هو أحد الإصدارات المقرر الإعلان عنها أو هو إصدار أخر من سلسلة Pixel 4 تخطط جوجل الإعلان الرسمي عنه في 2020.
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هذا الموضوع رصد هاتف Pixel 4 XL 5G في تسريبات جديدة من benchmark ظهر على التقنية بلا حدود.
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