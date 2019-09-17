479 مرشحا يحق لهم مواصلة دعايتهم وبرامجهم الانتخابية للمجلس الوطنى الإماراتى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019 و ذلك بعد اعتماد جميع الانسحابات التي تم التقدم بها للجنة الوطنية للانتخابات.
ونقلت وكالة الانباء الإماراتية عن اللجنة ، أن عدد المرشحين في القائمة النهائية لعضوية المجلس الوطني وصل إلى 479 مرشحاً ومرشحة، والذين يحق لهم مواصلة دعايتهم الانتخابية وبرامجهم الانتخابية والتواصل مع الناخبين.
وذكرت اللجنة أنه بعد الاعتماد النهائي للقائمة وحسب التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، فإنه لا يحق لأي مرشح لعضوية المجلس التقدم بطلب انسحاب، داعية جميع المرشحين إلى التقيد بالبرامج الانتخابية التي تم تقديمها إلى لجان الإمارات.
كما جددت اللجنة دعوتها للمرشحين للتقيد بالتعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي لتفادي ارتكاب أية مخالفات قد تقود إلى اتخاذ عقوبات تؤدي إلى إلغاء طلب الترشح والحيلولة دون مواصلة المرشح لبرنامج الانتخابي.
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