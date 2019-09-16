ولي عهد البحرين يعلن توقيع صفقة لشراء صواريخ باتريوت

جاء ذلك في تصريحات صحفية للأمير سلمان خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين.

واستطاعت أمريكا خلال العقود الأخيرة أن تروج لمنظومة صواريخ "باتريوت" على أنها قادرة على إسقاط الصواريخ والطائرات المعادية بكفاءة عالية، لكن تجاربها الفعلية في بعض صراعات الشرق الأوسط تشير إلى أنها ربما تكون سلاحا فاشلا وغير قادر على مواجهة صواريخ العدو وطائراته، حسبما ذكر موقع "إن دبليو أو ريبورت" الأمريكي.

وقالت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية "الواقع يقول إن باتريوت لم تسقط حتى الصواريخ قصيرة المدى، ما يعني أنها ستكون أكثر فشلا في حالة استخدامها لاعتراض صواريخ متطورة مثل تلك التي تطورها كوريا الشمالية".

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن الصواريخ الباليستية التي أطلقها العراقيون عام 1991، والتي يطلقها "أنصار الله" في الآونة الأخيرة، تم تطويرها بذات الأسلوب الذي تضمن زيادة طول الصاروخ وتخفيف رأسه الحربي، بصورة تؤدي إلى فقدان الصاروخ اتزانه، بصورة قد تؤدي إلى تحطمه في الجو قبل وصوله إلى الهدف.