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ترامب: بومبيو ومسؤولون أمريكان يتوجهون قريبا إلى السعودية

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تأتي تصريحات ترامب، عقب استهداف جماعة "أنصار الله" حقلي نفط بقيق وخريص في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية ، أول من أمس السبت، بـ10 طائرات مسيرة، متوعدة بتوسيع نطاق هجماتها داخل العمق السعودي.

© REUTERS / Ahmed Jadallah

تقع بقيق على بعد 60 كم إلى الجنوب الغربي من الظهران في المنطقة الشرقية بالسعودية، وتضم بقيق أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.

وتبنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

واتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران بمهاجمة معملين لتكرير النفط بالسعودية، مستبعدا انطلاق الهجمات من اليمن.

وتقع بقيق على بعد حوالي 75 كم جنوب مدينة الدمام في المنطقة الشرقية؛ وتُعد من المدن الهامة بالمنطقة، لوجود الموقع الرئيسي لأعمال شركة "أرامكو"، وتضمّ أحد أكبر معامل تكرير النفط في العالم.

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