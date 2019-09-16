ولي العهد السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن رئيس الوزراء الباكستاني عبر خلال الاتصال عن مساندة باكستان للمملكة العربية السعودية، مؤكدا وقوفها الكامل مع الرياض بكل إمكانياتها.

كما أضافت الوكالة أن عمران خان، أشار خلال المكالمة الهاتفية إلى دعم إسلام أباد للسعودية في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية، التي تهدد استقرار الاقتصاد العالمي، وأمن المملكة.

هذا وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، قد أعلنت استهداف حقلي نفط بقيق وخريص في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، أول من أمس السبت، بـ10 طائرات مسيرة، وتوعدت بتوسيع نطاق هجماتها داخل العمق السعودي.