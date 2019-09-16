شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد البحرين يعلن توقيع صفقة لشراء صواريخ باتريوت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة اليوم الاثنين إن بلاده وقعت على اتفاق لشراء أولى منظوماتها من صواريخ باتريوت الأمريكية.
جاء ذلك في تصريحات صحفية للأمير سلمان خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبيت الأبيض.
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