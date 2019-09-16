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السعودية تدعم الأنشطة الإنسانية فى اليمن بـ500 مليون دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أعلن مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارك لوكوك، اليوم الاثنين، أن السعودية ستدفع 500 مليون دولار للمنظمة الدولية الأسبوع المقبل؛ للمساعدة في تمويل استجابتها الإنسانية في اليمن.

 

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ونقلت "رويترز" عن "لوكوك" قوله: "إن السعودية تعتزم دفع هذا المبلغ في 25 سبتمبر الجاري".

 

وأوضح المسؤول الأممي أن الإمارات دفعت في الآونة الأخيرة 200 مليون دولار.

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