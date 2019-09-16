شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدعم الأنشطة الإنسانية فى اليمن بـ500 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارك لوكوك، اليوم الاثنين، أن السعودية ستدفع 500 مليون دولار للمنظمة الدولية الأسبوع المقبل؛ للمساعدة في تمويل استجابتها الإنسانية في اليمن.

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ونقلت "رويترز" عن "لوكوك" قوله: "إن السعودية تعتزم دفع هذا المبلغ في 25 سبتمبر الجاري".

وأوضح المسؤول الأممي أن الإمارات دفعت في الآونة الأخيرة 200 مليون دولار.