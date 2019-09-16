شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدعم الأنشطة الإنسانية فى اليمن بـ500 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلن مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارك لوكوك، اليوم الاثنين، أن السعودية ستدفع 500 مليون دولار للمنظمة الدولية الأسبوع المقبل؛ للمساعدة في تمويل استجابتها الإنسانية في اليمن.
ونقلت "رويترز" عن "لوكوك" قوله: "إن السعودية تعتزم دفع هذا المبلغ في 25 سبتمبر الجاري".
وأوضح المسؤول الأممي أن الإمارات دفعت في الآونة الأخيرة 200 مليون دولار.
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