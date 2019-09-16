شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش يلتقى مسؤولا فى الخارجية البريطانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
التقى الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي ريتشارد مور المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية البريطانية حسبما نشرت وكالة وام للاخبار .
و بحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة و المملكة المتحدة و سبل توطيدها واستعرضا مستجدات عدد من الملفات الإقليمية و الدولية و أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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