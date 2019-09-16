قرقاش يلتقى مسؤولا فى الخارجية البريطانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - Advertisements التقى الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي ريتشارد مور المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية البريطانية حسبما نشرت وكالة وام للاخبار . و بحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة و المملكة المتحدة و سبل توطيدها واستعرضا مستجدات عدد من الملفات الإقليمية و الدولية و أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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