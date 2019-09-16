البحرية الليبية تعلن إنقاذ 300 مهاجر على متن ثلاثة قوارب

جهاد نصر/ الخليج 365
أعلنت قوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، إنقاذ 300 مهاجر غير نظامي من الغرق كانوا على متن ثلاثة قوارب مطاطية قبالة السواحل الغربية للبلاد.
وقالت البحرية الليبية، الإثنين، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الواقعة كانت الجمعة الماضي، وكانت القوارب على أبعاد مختلفة (80 ميل 55 ميل 44 ميل على التوالي) جميعهم شمال شرق طرابلس.
وأشارت أن المهاجرين غير النظاميين ينتمون لعدة جنسيات (لم يحددها)، بينهم أطفال ونساء، وتم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية.
ودخلت ليبيا في فوضى بعد انتفاضة شعبية في 2011 أطاحت بمعمر القذافي وبرزت كنقطة عبور رئيسية للمهاجرين الفارين من الحرب والفقر في إفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا.
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